Зеленский поедет в Ватикан на прощание с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ехать на церемонию прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с планами президента, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, Владимир Зеленский планирует посетить события, даты которых пока еще не определены со стороны Святого престола.

"В Офисе президента ожидают дату захоронения Папы и готовят визит президента в Рим и Ватикан на прощание с понтификом", – отметил он, подчеркнув, что речь идет о визите именно на церемонию прощания.

Напомним, 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.

По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

Уже известно, что на церемонию прощания с Франциском планирует приехать президент США Дональд Трамп – это станет его первым зарубежным визитом за время второй каденции.

На время подготовки к похоронам понтифика над Римом запретили пролет летательных аппаратов.