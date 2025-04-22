Швеция планирует закупить боевые машины с Норвегией, Литвой и Финляндией

Швеция вместе с Литвой, Норвегией и Финляндией рассматривают возможность скоординированного приобретения боевых машин пехоты CV90 компании BAE Systems.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, которого цитирует SVT, сообщает "Европейская правда".

На совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Гинтаутасом Палуцкасом шведский премьер рассказал, что страны обсудили покупку "нескольких сотен" CV90.

"Совместные закупки ускорят поставки, сократят расходы и принесут пользу нашим оборонно-промышленным связям", – сказал Кристерссон.

По его словам, в настоящее время стороны готовят заявление о намерениях по сотрудничеству в отношении этих машин.

CV90 производится шведским филиалом британской BAE Systems – крупнейшей в Европе оборонной компании.

Напомним, Латвия заключила с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas договор на поставку Национальным вооруженным силам 42 боевых машин пехоты ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.

Сообщалось также, что Дания объявила о контракте на закупку 130 бронетранспортеров Patria, производимых в Финляндии.