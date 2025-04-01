Дания заказывает 130 финских БТР Patria

Дания объявила о контракте на закупку 130 бронетранспортеров Patria, которые производятся в Финляндии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Дании.

Дания приобретет всего 130 БТР Patria за 1,9 млрд крон (более 250 млн евро).

Первые бронетранспортеры из заказа должны поставить уже в этом году – их будут использовать для обучения, чтобы уже иметь подготовленные экипажи к тому времени, когда в 2026 году начнут поступать большие партии этих БТР.

"Это хороший пример сотрудничества нордических стран в оборонной сфере. Эти 130 БТР усиливают способности датских вооруженных сил, а с возможностью получить несколько машин уже в этом году возможно будет быстрее начать использовать эту технику и ознакомиться с ней. Это очень важно в текущей ситуации безопасности", – отметил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Дания планирует использовать эти БТР и в легких пехотных подразделениях, и в механизированных бригадах.

Данные БТР разработаны в рамках совместной программы с участием Финляндии, Латвии, Швеции и Германии, а производятся в Финляндии и Латвии.

Латвия заказала на своих предприятиях бронетранспортеры Patria 6x6, для Украины, чтобы передать их уже в этом году.

Словения также планирует покупать для себя БТР Patria.