Главный дипломат ЕС предостерегла США от признания Крыма российским

Высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас выступила против признания аннексии Крыма со стороны США в рамках потенциальной "мирной сделки".

Об этом она заявила в интервью AFP, сообщает "Европейская правда".

По мнению Каллас, со стороны США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского региона Крым российской территорией как часть любого "соглашения".

"Тогда Россия четко получит то, чего хочет", – сказала главный дипломат ЕС.

Она заявила, что ЕС в свою очередь никогда не признает полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, российским.

"Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", – подчеркнула Каллас.

Ранее СМИ сообщали, что США представили Украине и европейским союзникам свои предложения "мирного урегулирования" российского полномасштабного вторжения.

Предложения США, по данным СМИ, предусматривают потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и неприсоединение Украины к НАТО.

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