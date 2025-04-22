Головна дипломатка ЄС застерегла США від визнання Криму російським

Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас виступила проти визнання анексії Криму з боку США у межах потенційної "мирної угоди".

Про це вона заявила в інтервʼю AFP, повідомляє "Європейська правда".

На думку Каллас, з боку США було б помилкою розглядати визнання окупованого українського регіону Крим російською територією як частину будь-якої "угоди".

"Тоді Росія чітко отримає те, чого хоче", – сказала головна дипломатка ЄС.

Вона заявила, що ЄС своєю чергою ніколи не визнає півострів, анексований Росією у 2014 році, російським.

"Крим – це Україна. Для тих, хто окупований, дуже важливо, що інші не визнають його російським", – наголосила Каллас.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США представили Україні та європейським союзникам свої пропозиції "мирного врегулювання" російського повномасштабного вторгнення.

Пропозиції США, за даними ЗМІ, передбачають потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.

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