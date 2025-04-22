Зеленский прокомментировал условия "мирного соглашения" от США, которые распространяют СМИ

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина не получала официальных предложений "мирного соглашения" от США, о которых в последние дни сообщали СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с журналистами 22 апреля.

По словам Зеленского, якобы предложения США, о которых стало известно из публикаций в СМИ – "это предложения, это сигналы, это идеи, это видение", но "не официальное предложение Украине".

"Важно: если будет официальное такое предложение – мы сразу отреагируем на это как на официальное предложение и вы будете об этом знать", – добавил он.

Глава государства признал, что "такие сигналы" звучат, но непонятно, представляют ли они позицию России или окончательную позицию США.

Он, однако, повторил позицию Украины о том, что она "не признает юридически оккупацию Крыма", поскольку это запрещает Конституция, и что страны за пределами НАТО не могут ветировать вступление Киева в эту организацию.

СМИ ранее сообщили, что США на переговорах в Лондоне 23 апреля, где будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне, представят свое предложение о признании аннексии Крыма Россией со стороны Вашингтона и заморозки линии фронта в рамках мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им "мирного плана" по войне в Украине.