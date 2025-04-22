WP рассказало детали предложения США для Украины, включающего признание Крыма российским

США на переговорах в Лондоне, где будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне, представят свое предложение о признании аннексии Крыма Россией со стороны Вашингтона и заморозки линии фронта в рамках мирного соглашения.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Источники издания рассказали, что предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма российской территорией и отмену санкций против России в рамках будущего соглашения.

В обмен на это, как считают в США, Москва должна прекратить военные действия в Украине, пишет издание.

Неназванный советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что американские предложения содержат некоторые идеи, с которыми Киев согласен, и другие, с которыми он не согласен.

Один из западных чиновников сказал, что объем давления на Украину со стороны США "ошеломляет".

Представитель Госдепартамента опроверг, что Вашингтон ставит Киев перед свершившимся фактом, однако все более громкое недовольство администрации Трампа темпами переговоров заставляет Киев опасаться нового поворота в отношениях с Вашингтоном, говорится в материале.

Ожидается, что французские, британские и немецкие посланники будут настаивать на том, чтобы любое соглашение содержало гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления, возможно, частично оплаченные за счет замороженных российских активов.

Непублично европейские и украинские официальные лица в частном порядке признают, что Киеву вряд ли удастся в ближайшее время вернуть контроль над территориями, контролируемыми Россией. В лучшем случае они надеются притормозить спешку с заключением какого-либо мирного соглашения, которое позволит Москве удержать завоеванные земли и выйти из-под санкций.

На прошлой неделе на переговорах в Париже Соединенные Штаты представили Украине план своих предложений, которые украинцы восприняли как последнее предложение Вашингтона перед тем, как он рассмотрит возможность отказаться от мирного процесса, сообщили два источника.

Предложение США в Париже, включая предложение признать Крым российским, появилось после того, как в этом месяце специальный посланник Трампа Стив Уиткофф посетил Москву для многочасовой встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Один из лиц, информированных об этом предложении, назвала его "идеей Уиткоффа", чтобы Соединенные Штаты признали Крым российским, "не принуждая Украину к признанию".

Госдепартамент отказался комментировать конкретные предложения, представленные участникам переговоров.

"Единственным документом, которым поделились в Париже, был список потенциальных вариантов для обсуждения и обратной связи", – сказал представитель ведомства.

За последние недели европейским лидерам удалось активнее приобщиться к мирным переговорам, что является улучшением по сравнению с первыми переговорами команды Трампа с россиянами в Саудовской Аравии, которые не включали даже украинцев. Теперь в Лондоне и за его пределами будут искать способы использовать свое влияние в пользу Украины.

Как отмечает WP, Европа имеет определенные рычаги влияния, в том числе миллиарды конфискованных или замороженных российских активов, которые могут быть возвращены или использованы для финансирования программ послевоенного восстановления.

Тем временем Европейский Союз предлагает государствам-членам скоординированный способ усиления своей программы санкций.

Президент Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им "мирного плана" по войне в Украине.

23 апреля в Лондоне состоится встреча, где США, Украина и ее европейские союзники будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне.

В составе украинской делегации будут руководитель ОПУ Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.