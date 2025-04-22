Зеленский настаивает на безусловном прекращении огня до "мирных соглашений" с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что любые параметры будущего "мирного соглашения" с Россией должны обсуждаться после установления режима безусловного прекращения огня.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 22 апреля, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Украина хочет "быстрого, справедливого мира для себя, но и безусловно прекращения огня как первого шага к этому".

"Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях и т.д., мы заходим в формат, которого и хочет Россия – затягивание войны, потому что быстро договориться обо всем не получится", – пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что без давления с Россией быстро договориться невозможно, и такое давление должны прежде всего обеспечить США.

"Мы поддержали президента Трампа относительно безусловного прекращения огня. Игра "давайте обсуждать сразу все в один день" – она не получится. Она говорит о том, что будут люди воевать, люди будут гибнуть. И будет долгий диалог", – считает Зеленский.

СМИ ранее сообщили, что США на переговорах в Лондоне, где будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне, представят свое предложение по признанию аннексии Крыма Россией со стороны Вашингтона и заморозки линии фронта в рамках мирного соглашения.

Тем временем украинская сторона на встрече в Лондоне будет продвигать план безусловного прекращения огня, ранее говорил Зеленский.