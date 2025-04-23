В Польше призывают Китай помочь противостоять войне РФ против Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий в Украине.

Об этом он заявил во время выступления в Сейме Польши с речью о задачах внешней политики страны на 2025 год, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Сикорский заявил, что целью союзников Киева является достижение справедливого и прочного мира, и призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий в Украине.

"Мы считаем, что Китай мог бы внести новую ценность в мировой порядок, если – и у него есть средства для этого – он положит конец колониальной войне Владимира Путина в Украине", – сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

Стоит обратить внимание, что недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас, комментируя такое сообщение, назвала Китай "главным спонсором" войны России.

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