Шмыгаль и глава Минфина США договорились продолжить работу над "соглашением о недрах"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон 23 апреля встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом и обсудил прогресс в заключении так называемого "соглашения о недрах".

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Глава правительства подчеркнул, что Украина поддерживает заключение "соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления".

"Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года", – добавил он.

Шмыгаль и Бессент также обсудили "важные политические моменты будущего документа", причем премьер подчеркнул, что будущее соглашение должно быть обязательно ратифицировано в Верховной раде.

Кроме того, Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли, указал глава правительства.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Соглашение, согласно меморандуму, будет предусматривать создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.