В Северной Македонии начали расследование против главы антикоррупционного ведомства

Прокуратура Северной Македонии объявила главе Антикоррупционной комиссии страны Татьяне Димитровской подозрение в передаче информации подсудимым в масштабном коррупционном деле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BIRN.

Димитровской инкриминируют разглашение государственной тайны фигуранту дела под кодовым названием "Добавка", в рамках которого около 30 человек обвиняются в злоупотреблениях на госзакупках и убытках на общую сумму более 6 миллионов евро.

В македонской прокуратуре сказали, что глава антикоррупционного ведомства с мая по декабрь 2024 года "предоставляла обвиняемому данные о начатых процедурах, об открытии дел против юридических и физических лиц, которые в настоящее время обвиняются по делу".

Прокуратура не уточнила, кому именно Димитровская разгласила государственную тайну.

Накануне, 24 апреля, уголовный суд Скопье изъял паспорт чиновницы и запретил ей в рамках мер пресечения работать в Антикоррупционной комиссии, которую она возглавляла с февраля 2024 года.

Антикоррупционная комиссия Северной Македонии – независимый орган, призванный расследовать обвинения в коррупции, но без полномочий выдвигать обвинения. Однако ее председатель и члены избираются парламентом.

Димитровскую избрали при поддержке депутатов от ведущей партии власти ВМРО-ДПМНЕ и главной оппозиционной Социал-демократической партии (SDSM).

В прошлом году в Северной Македонии вынесли на публичное обсуждение проект закона, который позволит государству налагать ограничения на физических и юридических лиц, против которых введены санкции США.