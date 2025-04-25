У Північній Македонії почали розслідування проти глави антикорупційного відомства

Прокуратура Північної Македонії оголосила очільниці Антикорупційної комісії країни Татьяні Димитровській підозру в передачі інформації підсудним у масштабній корупційній справі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BIRN.

Димитровській інкримінують розголошення державної таємниці фігуранту справи під кодовою назвою "Добавка", в межах якої близько 30 людей звинувачують у зловживаннях на держзакупівлях та збитках на загальну суму понад 6 мільйонів євро.

У македонській прокуратурі сказали, що глава антикорупційного відомства з травня по грудень 2024 року "надавала обвинуваченому дані про розпочаті процедури, про відкриття справ проти юридичних осіб та фізичних осіб, які наразі обвинувачуються у справі".

Прокуратура не уточнила, кому саме Димитровська розголосила державну таємницю.

Напередодні, 24 квітня, кримінальний суд Скоп'є вилучив паспорт посадовииці та заборонив їй у межах запобіжних заходів працювати в Антикорупційній комісії, яку вона очолювала з лютого 2024 року.

Антикорупційна комісія Північної Македонії – незалежний орган, покликаний розслідувати звинувачення в корупції, але без повноважень висувати обвинувачення. Однак її голова та члени обираються парламентом.

Димитровську обрали за підтримки депутатів від провідної партії влади ВМРО-ДПМНЄ та головної опозиційної Соціал-демократичної партії (SDSM).

Минулого року у Північній Македонії винесли на публічне обговорення проєкт закону, який дозволить державі накладати обмеження на фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджені санкції США.