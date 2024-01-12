В Северной Македонии хотят наказывать лиц, оказавшихся под санкциями США

Министерство иностранных дел Северной Македонии вынесло на публичное обсуждение проект закона, который позволит государству налагать ограничения на физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Законодательные изменения предполагают, что учреждения Северной Македонии смогут просить у США доказательств, на основании которых были введены санкции против некоторых граждан, и передавать их прокуратуре для расследования.

Если такое расследование приведет к предъявлению обвинений, подсанкционным лицам может грозить конфискация или заморозка активов в стране, временный запрет занимать госдолжности и запрет принимать участие в государственных закупках до вынесения приговора.

Пока не известно, сколько будет продолжаться обсуждение законодательной инициативы и когда Северная Македония может ее принять.

За последние несколько лет количество деятелей Северной Македонии, внесенных в санкционный список США, возросло.

В 2022 году туда попал одиозный бывший премьер страны Никола Груевский и его близкий соратник, экспредседатель ныне расформированной секретной полиции Сасо Миялков.

В прошлом году под американские санкции попали, среди прочего, бизнесмен Сергей Самсоненко, имеющий двойное гражданство России и Северной Македонии, и Иордан Камчев за причастность к коррупции.