Мелони после встречи с Зеленским: Россия должна предметно продемонстрировать волю к миру

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели 26 апреля встречу в Риме.

Об этом говорится в сообщении итальянского правительства, передает "Европейская правда".

Отмечается, что во время встречи лидеры подтвердили свою поддержку усилий президента США Дональда Трампа, направленных на достижение справедливого и прочного мира, который обеспечит будущее безопасности, суверенитета и свободы для Украины.

Мелони от имени итальянского правительства выразила соболезнования жертвам недавних российских атак, подтвердив свое решительное осуждение таких действий и подчеркнув насущную необходимость немедленного и безусловного прекращения огня, а также необходимость конкретного обязательства Москвы начать мирный процесс.

"Премьер-министр приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня. Теперь ожидается, что Россия также предметно продемонстрирует свою волю к миру", – говорится в сообщении.

Как известно, перед похоронами Папы Римского в Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне давления США на Киев в процессе попыток положить конец войне РФ против Украины.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.