В Швеции мужчину признали виновным в преступлении на почве ненависти из-за сожжения Корана

Шведский суд признал в понедельник участника антиисламской кампании виновным в преступлениях на почве ненависти за организацию публичных сожжений Корана, решением, вынесенным через пять дней после того, как другой человек, который также привлекался к ответственности за эти инциденты, был застрелен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Салван Наджем, гражданин Швеции, был приговорен к условному сроку и штрафу за сожжение Корана и унизительные комментарии о мусульманах во время инцидентов 2023 года, которые привели к беспорядкам и вызвали гнев против Швеции в мусульманских странах.

Его коллега по кампании, иракский беженец Салван Момика, был застрелен на прошлой неделе в день, когда он должен был получить приговор по параллельному делу. Ни одному подозреваемому в этом убийстве еще не было предъявлено обвинение; пять человек были задержаны, но позже освобождены. Премьер-министр Швеции заявил, что за этим может стоять иностранное государство.

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Сожжение Корана в 2023 году сделало баланс между правами на свободу слова и правилами защиты этнических и религиозных групп главной проблемой для Швеции, ее северных соседей и других европейских стран.

В заявлении Стокгольмского окружного суда говорится, что 50-летний Наджем и Момика осквернили Коран различными способами и сделали оскорбительные заявления, направленные против ислама, представителей этой религии и деятельности в мечетях.

Наджема признали виновным в преступлениях на почве ненависти за то, что он "четыре раза выражал презрение к мусульманской этнической группе из-за их религиозных убеждений", говорится в сообщении.

Адвокат Наджема заявил, что будет обжаловать приговор.

Тело Салвана Момики с огнестрельными ранениями обнаружили 29 января в доме в Седертелье, что является пригородом Стокгольма.

Мужчина приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и позже получил вид на жительство. Он стал известным общественности летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран в разгар процесса вступления Швеции в НАТО.