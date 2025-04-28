Трамп поделился впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп назвал "прекрасной" встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане, которая проходила в кулуарах похорон Папы Римского Франциска.

Об этом он сказал журналистам перед посадкой на президентский самолет, сообщает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что встреча с Зеленским "прошла хорошо".

"У нас была хорошая встреча. Это была прекрасная встреча ... Это самый прекрасный кабинет, который я когда-либо видел (встреча проходила в Соборе святого Петра. – Ред.)... Он (Зеленский. – Ред.) хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Думаю, он делает хорошую работу и тяжело работает", – отметил он.

По словам американского президента, Зеленский в ходе встречи сказал, что "ему нужно больше оружия".

"Но он говорит так уже три года...А сейчас я хочу посмотреть, что произойдет в отношении России. Потому что я был удивлен и разочарован в отношении России. Очень разочарован, что они бомбили эти места", – сказал Трамп, очевидно, имея в виду последние российские обстрелы гражданских целей в Украине, которые привели к многочисленным жертвам среди мирных украинцев.

Он также добавил, что на встрече Зеленский "коротко" поднял вопрос Крыма, однако Трамп снова повторил, что "Крым отдали Барак Хуссейн Обама и Байден".

Трамп также отметил, что их отношения с Зеленским "никогда не были плохими", а ситуация в Овальном кабинете в конце февраля была "небольшим спором".

Американский президент говорит, что видит, что сейчас Зеленский "стал спокойнее", он "понимает картину" и "хочет заключить сделку".

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели короткую встречу в Ватикане, куда десятки мировых лидеров съехались отдать последний долг Папе Римскому Франциску.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.

В тот же день Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.