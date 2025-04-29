Парламентські вибори в Канаді: керівна партія перемагає, але не здобуває більшість

На парламентських виборах в Канаді перемагає Ліберальна партія на чолі з прем’єром Марком Карні, однак, найімовірніше, вона не здобуде необхідної більшості для формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лібералам необхідно отримати 172 з 343 місць у Палаті громад, щоб забезпечити собі більшість, яка дасть їм змогу сформувати без підтримки менших партій.

Ліберали лідирували або були обрані в 161 окрузі, за ними йшли консерватори зі 150 округами, при цьому підрахунок голосів ще триває.

Найзахідніша провінція Британська Колумбія, де голосування закінчилося останнім, може вирішити, чи зможуть ліберали отримати більшість. Однак, за прогнозами місцевих ЗМІ, лібералам все ж це не вдасться.

Ліберали – остання партія, яка вигравала вибори чотири рази поспіль у Канаді, що їм вдавалось з 2004 року.

Наразі ані Карні, ані лідер консерваторів Пʼєр Пуальєвр не коментували результати виборів.

Кілька місяців тому консерватори були беззаперечними лідерами опитувань, проте відставка Джастіна Трюдо як лідера лібералів, у поєднанні з новим викликом для країни – нападками на Канаду від президента США Дональда Трампа – змінили ситуацію.

Трамп на початку дня виборів знову заявив, що Канада "має стати 51-м штатом".

Детальніше про це – у статті Опір Трампу та підтримка України: про що дискутує Канада напередодні дострокових виборів