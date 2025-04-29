Будущий глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заверил Украину в дальнейшей поддержке и пообещал, что Берлин попытается донести это как до главы Кремля Владимира Путина, так и до президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вадефуль заявил в комментарии DW.

Будущий министр в правительстве Фридриха Мерца отметил, что на посту будет продолжать политику, направленную на поддержку Украины и укрепление позиций Германии в мире.

"Я думаю, всем, особенно Владимиру Путину, должно быть понятно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы будем поддерживать Украину и предлагать ей возможность быть на равных с Россией", – подчеркнул Вадефуль.

По его словам, правительство Германии намерено наладить диалог с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы донести до нее свою позицию по поддержке Киева в затянувшейся войне, развязанной РФ.

Берлин хочет "дать понять администрации Трампа, что в их интересах иметь очень сильную Украину в составе европейского сообщества", подчеркнул политик.

Говоря о своих приоритетах, Вадефуль подчеркнул: "Германия всегда была страной с четким желанием сделать Европу сильнее, сделать Евросоюз способным решать те проблемы, которые мы видим по всему миру. Это будет нашей первой задачей".

Вторая задача, как отметил будущий министр, будет заключаться в налаживании трансатлантических отношений с США, "которые сейчас вызывают серьезную обеспокоенность у всех европейцев".

Политик также подтвердил приверженность Германии принципам НАТО, поскольку, по словам Вадефуля, только в рамках Североатлантического альянса возможно будущее Германии в сфере безопасности.

В то же время он отметил, что странам Европы необходимо увеличить свои оборонные бюджеты, как того ранее требовал Дональд Трамп.

"Германия займет лидирующую позицию и в этой области. Однако мы также хотим услышать от Вашингтона, что там ценят наши усилия и придерживаются наших общих целей", – резюмировал он.

Накануне Христианско-демократический союз объявил, что Иоганн Вадефуль возглавит Министерство иностранных дел в новом правительстве.

Он ранее выступил за то, чтобы Украине было разрешено использовать немецкое оружие против целей на территории России. Кроме того, он высказывался за переоценку прежней политики Германии в отношении России.