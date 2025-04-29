Укр Рус Eng

Майбутній глава МЗС Німеччини: Путін має зрозуміти, що ми – за Україну

Новини — Вівторок, 29 квітня 2025, 08:44 — Ірина Кутєлєва

Майбутній очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив Україну у подальшій підтримці і пообіцяв, що Берлін спробує донести це як до глави Кремля Владіміра Путіна, так і до президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вадефуль заявив у коментарі DW.

Майбутній міністр в уряді Фрідріха Мерца зазначив, що на посаді продовжуватиме політику, спрямовану на підтримку України та зміцнення позицій Німеччини у світі.

"Я думаю, усім, особливо Владіміру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримуватимемо Україну і пропонуватимемо їй можливість бути на рівних із Росією", – підкреслив Вадефуль.

За його словами, уряд Німеччини має намір налагодити діалог з адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб донести до неї свою позицію щодо підтримки Києва в тривалій війні, розв'язаній РФ.

Берлін хоче "дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх інтересах мати дуже сильну Україну в складі європейської спільноти", наголосив політик.

Говорячи про свої пріоритети, Вадефуль наголосив: "Німеччина завжди була країною з чітким бажанням зробити Європу сильнішою, зробити Євросоюз здатним розв'язувати ті проблеми, які ми бачимо по всьому світу. Це буде нашим першим завданням".

 Друге завдання, як зазначив майбутній міністр, полягатиме в налагодженні трансатлантичних відносин зі США, "які зараз викликають серйозну стурбованість у всіх європейців".

Політик також підтвердив прихильність Німеччини принципам НАТО, оскільки, за словами Вадефуля, лише в рамках Північноатлантичного альянсу можливе майбутнє Німеччини у сфері безпеки.

 Водночас він зазначив, що країнам Європи необхідно збільшити свої оборонні бюджети, як того раніше вимагав Дональд Трамп.

"Німеччина займе лідируючу позицію і в цій галузі. Проте ми також хочемо почути від Вашингтона, що там цінують наші зусилля і дотримуються наших спільних цілей", – резюмував він.

Напередодні Християнсько-демократичний союз оголосив, що Йоганн Вадефуль очолить Міністерство закордонних справ в новому уряді.

Він раніше виступив за те, щоб Україні було дозволено використовувати німецьку зброю проти цілей на території Росії. Крім того, він висловлювався за переоцінку колишньої політики Німеччини щодо Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Війна з РФ
Реклама: