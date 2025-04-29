Майбутній очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив Україну у подальшій підтримці і пообіцяв, що Берлін спробує донести це як до глави Кремля Владіміра Путіна, так і до президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вадефуль заявив у коментарі DW.

Майбутній міністр в уряді Фрідріха Мерца зазначив, що на посаді продовжуватиме політику, спрямовану на підтримку України та зміцнення позицій Німеччини у світі.

"Я думаю, усім, особливо Владіміру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримуватимемо Україну і пропонуватимемо їй можливість бути на рівних із Росією", – підкреслив Вадефуль.

За його словами, уряд Німеччини має намір налагодити діалог з адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб донести до неї свою позицію щодо підтримки Києва в тривалій війні, розв'язаній РФ.

Берлін хоче "дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх інтересах мати дуже сильну Україну в складі європейської спільноти", наголосив політик.

Говорячи про свої пріоритети, Вадефуль наголосив: "Німеччина завжди була країною з чітким бажанням зробити Європу сильнішою, зробити Євросоюз здатним розв'язувати ті проблеми, які ми бачимо по всьому світу. Це буде нашим першим завданням".

Друге завдання, як зазначив майбутній міністр, полягатиме в налагодженні трансатлантичних відносин зі США, "які зараз викликають серйозну стурбованість у всіх європейців".

Політик також підтвердив прихильність Німеччини принципам НАТО, оскільки, за словами Вадефуля, лише в рамках Північноатлантичного альянсу можливе майбутнє Німеччини у сфері безпеки.

Водночас він зазначив, що країнам Європи необхідно збільшити свої оборонні бюджети, як того раніше вимагав Дональд Трамп.

"Німеччина займе лідируючу позицію і в цій галузі. Проте ми також хочемо почути від Вашингтона, що там цінують наші зусилля і дотримуються наших спільних цілей", – резюмував він.

Напередодні Християнсько-демократичний союз оголосив, що Йоганн Вадефуль очолить Міністерство закордонних справ в новому уряді.

Він раніше виступив за те, щоб Україні було дозволено використовувати німецьку зброю проти цілей на території Росії. Крім того, він висловлювався за переоцінку колишньої політики Німеччини щодо Росії.