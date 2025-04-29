Фон дер Ляйен призывает ученых ехать в ЕС на фоне нападок Трампа на университеты

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ученых и исследователей со всего мира сделать Европу своим домом на фоне угроз администрации американского президента Дональда Трампа сократить федеральное финансирование для Гарварда и других американских университетов.

Об этом она заявила во вторник, 29 апреля, в Валенсии на съезде Европейской народной партии, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что "противоречивые дискуссии в университетах Европы приветствуются".

"Мы считаем свободу науки и исследований фундаментальной ценностью. Это не только наше базовое убеждение – именно так возникают совершенство и инновации", – подчеркнула она.

Затем президент Еврокомиссии подчеркнула, что Европа "открыта для лучших и самых умных".

"И именно поэтому мы предложим инициативы, которые помогут им "выбрать Европу". Мы хотим, чтобы ученые и исследователи со всего мира сделали Европу своим домом – и снова сделали ее домом инноваций", – добавила фон дер Ляйен.

Такие заявления президента Еврокомиссии связаны с последними нападками администрации Трампа на американские университеты и сокращением их федерального финансирования.

Последней мишенью президента США стал престижный Гарвардский университет, который, по словам Трампа, следует лишить государственных исследовательских контрактов за отказ допустить внешний политический надзор.

18 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон призвал иностранных исследователей работать в его стране, анонсировав программу их финансовой поддержки.

А Гарвардский университет подал федеральный иск против администрации Трампа, утверждая, что чрезмерные действия правительства нарушают конституционные права учебного заведения.