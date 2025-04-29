Помощник ультраправого немецкого депутата обвинен в шпионаже в пользу Китая

В Германии объявили официальные обвинения в шпионской деятельности в пользу Китая бывшему помощнику известного ультраправого депутата Германии Максмилиана Кра.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения на сайте Федеральной прокуратуры ФРГ.

Мужчину, которого идентифицируют как Дзян Г., обвиняют в неоднократной передаче Китаю информации о переговорах и решениях в Европарламенте в период с сентября 2019 года по апрель 2024 года.

Прокуратура утверждает, что Дзян Г., который работал в Европарламенте с 2002 года, завладел более 500 документами – в том числе и такими, которые Европарламент классифицировал как особо конфиденциальные.

Кроме того, мужчине инкриминируют сбор информации об известных политиках ультраправой "Альтернативы для Германии".

Обвинения также выдвинуты гражданке Китая Яци С., которая якобы помогала Дзяну Г., предоставляя информацию о перевозке военного оборудования и людей, связанных с немецкой оружейной компанией, в аэропорту Лейпцига.

На момент ареста в апреле 2024 года Дзян Г. был помощником Максимилиана Кра – главного кандидата "АдН" на выборах в Европарламент. После этого его отстранили от работы в Европарламенте.

Кра сняли с выборов в Европарламент за противоречивое заявление о нацистах, но в начале 2025 года политик получил место в Бундестаге в результате досрочных парламентских выборов в Германии.