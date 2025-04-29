Експомічника ультраправого німецького депутата звинуватили у шпигунстві на Китай

У Німеччині оголосили офіційні звинувачення у шпигунській діяльності на користь Китаю колишньому помічнику відомого ультраправого депутата Німеччини Максміліана Кра.

Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення на сайті Федеральної прокуратури ФРН.

Чоловіка, якого ідентифікують як Дзян Г., звинувачують у неодноразовій передачі Китаю інформації про переговори і рішення в Європарламенті в період з вересня 2019 року по квітень 2024 року.

Прокуратура стверджує, що Дзян Г., який працював у Європарламенті з 2002 року, заволодів понад 500 документами – зокрема й такими, які Європарламент класифікував як особливо конфіденційні.

Крім того, чоловіку інкримінують збір інформації про відомих політиків ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Звинувачення також висунуті громадянці Китаю Яці С., яка нібито допомагала Дзяну Г., надаючи інформацію про перевезення військового обладнання та людей, пов'язаних з німецькою збройовою компанією, в аеропорту Лейпцига.

На момент арешту у квітні 2024 року Дзян Г. був помічником Максиміліана Кра – головного кандидата "АдН" на виборах до Європарламенту. Після цього його відсторонили від роботи в Європарламенті.

Кра зняли з виборів до Європарламенту за суперечливе твердження про нацистів, але на початку 2025 року політик отримав місце в Бундестазі внаслідок дострокових парламентських виборів у Німеччині.