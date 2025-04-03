В Польше медведь серьезно ранил мужчину

В Польше неподалеку Бещадского национального парка, недалеко от границы со Словакией и Украиной, произошло нападение медведя на человека.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло в среду 2 апреля в районе населенного пункта Команьча, что западнее Бещадского национального парка.

Около 16:00 местная полиция получила сообщение, что 27-летний мужчина во время прогулки в лесу столкнулся с медведем и получил тяжелые ранения.

Пострадавшему удалось избежать худшего сценария, он позвал на помощь знакомых и после того позвонил в службы чрезвычайных ситуаций. Мужчину вертолетом отвезли в городскую больницу, угрозы для его жизни нет.

По предварительной информации, это была медведица с детенышами.

В конце марта в Словакии за один день произошло сразу два случая нападения медведей на людей в горном массиве Мала Фатра. В одном из случаев мужчина топором отбился от зверя и остался невредимым.

В начале апреля правительство Словакии объявило чрезвычайное положение в нескольких районах страны из-за большого присутствия медведей.