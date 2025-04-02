Правительство Словакии объявило чрезвычайное положение в нескольких районах из-за медведей

Правительство Словакии объявило чрезвычайное положение в нескольких районах страны из-за большого присутствия медведей, представляющих угрозу для людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Государственная служба охраны природы ранее предложили регулируемый отстрел 350 бурых медведей, и своим решением в среду правительство удовлетворило их предложение.

Чрезвычайное положение в нескольких районах будет действовать с 14:00 среды.

"Целью этой меры является обеспечение чрезвычайного вмешательства в популяцию бурого медведя на территории Словацкой Республики в отдельных районах, чтобы максимально обеспечить защиту жизни и здоровья популяции", – говорится в сообщении Министерства окружающей среды.

Министр по вопросам окружающей среды Томаш Тараба должен обеспечить принятие решений относительно разрешений на исключения из природоохранных запретов на убийство особей медведя.

За прошлый год в Словакии было несколько случаев нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. А в марте этого года мужчина топором отбился от напавшей на него медведицы.

Парламент Словакии одобрил изменения в законодательство, чтобы упростить отстрел медведей.

Медведи стали значительной проблемой также в Румынии, их популяцию в стране называют самой большой в Европе.

В правительстве Румынии анонсировали более жесткие меры против туристов, которые подкармливают медведей на известном Трансфегеранском шоссе через Карпаты, что опасно меняет поведение хищников.