Ле Пен получила шанс баллотироваться в президенты Франции, несмотря на приговор

Апелляционный суд Парижа примет решение по жалобе ультраправой французского политика Марин Ле Пен на приговор по делу о хищении средств ЕС летом 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В заявлении Апелляционного суда Парижа говорится, что он сейчас получил "три апелляции" после приговора Ле Пен и ее однопартийцам из "Национального объединения", и "рассмотрит это дело в сроки, которые позволят вынести решение летом 2026 года".

Это будет означать, что второе судебное разбирательство состоится самое позднее в начале 2026 года, а значит, окончательное решение будет вынесено за много месяцев до президентских выборов 2027 года – в которых Ле Пен хочет участвовать.

Таким образом, в случае выигрыша в апелляции политик из "Нацобъединения" получит шанс баллотироваться в президенты Франции.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен приговорили к двум годам реального срока, которые она сможет отбывать с электронным браслетом, и на 5 лет запретили избирать выборные должности – что означает невозможность для нее участвовать в президентских выборах 2027 года.

Ле Пен сравнила приговор с "ядерной бомбой" и заявила, что не будет просить президентского помилования. В ее защиту высказались французские правые и многочисленные лидеры правых политсил в Европе, в том числе премьер Италии Джорджа Мелони и венгерский премьер Виктор Орбан.

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