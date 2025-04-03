Туск: по самым "скромным" подсчетам пошлины Трампа обойдутся Польше в $2,6 млрд

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что американские тарифы могут обойтись стране в 0,4% от ВВП, или около $2,6 млрд.

Об этом он написал в четверг, 3 апреля, в Х, передает "Европейская правда".

По словам Туска, по предварительной оценке и "самым скромным подсчетам", потери Польши от такого решения американского президента Дональда Трампа могут превысить 10 млрд злотых (около $2,6 млрд).

"Это тяжелый и неприятный удар от нашего ближайшего союзника, но мы его выдержим. Наша дружба также должна выдержать это испытание", – добавил польский премьер.

Объявление США о масштабных тарифах касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможной любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых шагов в ответ Вашингтону.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.