Испания отменит "золотые визы" для иностранных инвесторов в недвижимость

Испания отменит программу по выдаче "золотых виз", предоставляющую право на проживание иностранцам, которые делают крупные инвестиции в недвижимость.

Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр Педро Санчес, которого цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Санчеса, отмена этой программы поможет сделать приобретение доступного жилья "правом, а не спекулятивным бизнесом".

Программа "золотых виз" предоставляет гражданам стран из-за пределов ЕС, которые инвестируют не менее 500 тысяч евро в испанскую недвижимость, специальное разрешение, которое позволяет им жить и работать в стране в течение трех лет.

"Сегодня 94 из каждых ста таких виз связаны с инвестициями в недвижимость... в крупных городах, которые сталкиваются с очень напряженным рынком и где почти невозможно найти достойное жилье для тех, кто уже живет, работает и платит налоги", – сказал Санчес.

Он добавил, что правительство начнет процесс ликвидации этой схемы на еженедельном заседании кабинета министров во вторник после изучения отчета, представленного Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

Соседняя Португалия недавно пересмотрела свою схему "золотых виз" и исключила из нее инвестиции в недвижимость, чтобы преодолеть жилищный кризис. Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, по-прежнему могут вкладывать свои деньги в инвестиционные фонды.

Европейская комиссия уже давно призывает прекратить все подобные программы, ссылаясь на риски для безопасности.

А правительство Кипра лишило гражданства 222 состоятельных инвесторов и членов их семей, что является частью усилий, направленных на восстановление репутации, запятнанной программой "инвестиции в обмен на паспорта".