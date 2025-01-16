В Болгарии через два месяца после выборов утвердили новое правительство

В Болгарии Народное собрание (парламент) утвердило состав нового правительства, предложенный крупнейшей парламентской группой ГЕРБ, во главе с премьером Росеном Желязковым.

Об этом сообщает БНР, информирует "Европейская правда".

За правительство во главе с Желязковым проголосовали 125 депутатов, против высказались 114.

Сразу после голосования новое правительство приняло присягу.

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Состав правительства был согласован после переговоров, которые завершились соглашением между ГЕРБ – СДПГ, Болгарской социалистической партией, а также популистской политсилой "Есть такой народ".

Отметим, что в Болгарии несколько лет продолжался политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов.

Все они не смогли привести к формированию постоянного правительства.