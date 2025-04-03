В НАТО считают, что Россия накапливает ракеты для нового удара по Украине

Разведывательные данные Североатлантического Альянса свидетельствуют, что Россия продолжает производить значительное количество ракет, поэтому их накапливают для новых ударов, несмотря на затишье в ракетных атаках.

Об этом заявил "Европейской правде" высокопоставленный чиновник Альянса, который общался с журналистами во время министерского заседания НАТО в Брюсселе.

Представитель Альянса убежден, что Россия накапливает запасы для новых ударов.

Он признал, что сейчас у государства-агрессора отпала необходимость столь регулярного применения ракет, как было раньше, из-за замены ракетных атак дроновыми. "Россияне значительно улучшили свою тактику использования дронов-камикадзе, они более эффективно их используют. Это приводит к тому, что уменьшается потребность в больших ракетных ударах", – пояснил он.

В то же время, потребность России вернуться к ракетным атакам остается неизменной.

"Мы видим сейчас то, что видели и раньше, когда россияне замедляют авиаудары дальнего радиуса действия, в это время накапливают запасы, чтобы потом применить ее в массированных ударах. Потому что массированные удары имеют очень значительное военное значение и влияние на моральный дух. Если они происходят каждые пару недель, это имеет эффект. Поэтому похоже, что речь идет о накоплении тактических запасов, чтобы потом использовать их в больших количествах", – пояснил чиновник НАТО.

"Без сомнения, Россия продолжает производить большое количество ракет и баллистических ракет, и они покупают дополнительное количество у Северной Кореи. Они, безусловно, продолжают их производить и накапливать", – добавил он, ссылаясь на имеющиеся разведывательные данные.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии делегации США, Украины и России 25 марта договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Впрочем, глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что для внедрения этих договоренностей нужны дополнительные технические консультации.

Россия выдвинула ряд требований для согласования на прекращение огня в Черном море, что было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.