Трамп хочет пересмотреть некоторые решения Маска и его DOGE

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность пересмотреть некоторые решения Департамента эффективности правительства (DOGE), подконтрольного американскому миллиардеру Илону Маску.

Об этом американский президент сказал в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда".

При этом Трамп высоко оценил деятельность департамента, заявив, что "DOGE сэкономил 150 миллиардов долларов".

"Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я их отменил, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю возможность отменить. Но в целом мы сэкономили сотни миллиардов долларов", – отметил он.

Ранее Трамп выразил убеждение, что Илон Маск покинет Белый дом "через несколько месяцев".

А вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал аналогичные замечания в интервью Newsmax, сказав, что Маск не будет на посту бесконечно.