Маск зменшить час роботи на Трампа через падіння прибутків Tesla

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск у вівторок заявив, що час, який він витрачає на керівництво Департаментом урядової ефективності (DOGE), "значно скоротиться", починаючи з травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNBC.

Маск, який став свідком падіння акцій Tesla більш ніж на 40% цього року, заявив, що продовжить підтримувати президента Трампа в DOGE, "щоб переконатися, що марнотратство і шахрайство, які ми зупинили, не повернулися назад".

Він сказав, що продовжуватиме витрачати "день або два на тиждень" на державні питання "стільки, скільки президент захоче, щоб я це робив".

Коментар Маска з'явився після того, як його компанія повідомила про невтішні результати першого кварталу, в тому числі про 20-відсоткове падіння доходів від продажу автомобілів і 71-відсоткове падіння чистого прибутку.

На додаток до проблем, з якими вже зіткнулася компанія, таких як конкуренція з боку Китаю та старіння парку електромобілів, Tesla нещодавно постраждала від протестів у США та Європі, а також від шкоди, завданої бренду через зв'язки Маска з Трампом та його підтримку ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини"

DOGE заявляє, що його заходи призвели до економії приблизно 160 мільярдів доларів. За цей же період Tesla втратила близько 600 мільярдів доларів ринкової капіталізації.

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