США одобрили продажу Польше ракет "воздух – воздух" на $1,33 млрд
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше ракет средней дальности класса "воздух – воздух" AIM-120D и сопутствующих элементов на сумму 1,33 миллиарда долларов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Как указано, Агентство направило в Конгресс необходимые документы, сообщающие о возможной продаже.
Правительство Польши запросило приобретение 400 ракет AIM-120D3 (AMRAAM) и различного сопутствующего оборудования.
"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", – говорится в заявлении.
Польша уже имеет в своем арсенале ракеты AMRAAM и не будет иметь трудностей с принятием этих средств на вооружение, добавили в Агентстве.
В конце марта стало известно, что Польша и США подпишут соглашение стоимостью почти 2 млрд долларов о предоставлении материально-технической поддержки для системы противовоздушной обороны Patriot.
А польский президент Анджей Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на территории Польши.