Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше ракет средней дальности класса "воздух – воздух" AIM-120D и сопутствующих элементов на сумму 1,33 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Как указано, Агентство направило в Конгресс необходимые документы, сообщающие о возможной продаже.

Правительство Польши запросило приобретение 400 ракет AIM-120D3 (AMRAAM) и различного сопутствующего оборудования.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", – говорится в заявлении.

Польша уже имеет в своем арсенале ракеты AMRAAM и не будет иметь трудностей с принятием этих средств на вооружение, добавили в Агентстве.

В конце марта стало известно, что Польша и США подпишут соглашение стоимостью почти 2 млрд долларов о предоставлении материально-технической поддержки для системы противовоздушной обороны Patriot.

А польский президент Анджей Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на территории Польши.