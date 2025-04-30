СМИ: Украина готова подписать с США соглашение о недрах уже 30 апреля

Украина готова подписать соглашение о недрах с США, и это может произойти уже в среду.

Об этом стало известно агентству Bloomberg из источников, передает "Европейская правда".

Проект соглашения, который предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, уже доработан и может быть подписан уже в среду, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным, поскольку переговоры являются закрытыми.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко уже отправилась в Вашингтон для подписания соглашения, сообщили источники.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News, в рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую, энергетическую и смежные отрасли Украины". Вашингтон также признает намерения Киева заключить соглашение, которое не противоречило бы планам присоединения к Европейскому Союзу, что давно считается для Украины красной чертой в переговорах.

Еще одним прорывом стало то, что США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет засчитываться в их вклад в фонд, согласно документу. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в воскресенье, что Вашингтон отказался от требования включить в соглашение десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной с начала российского вторжения.

Согласно документу, соглашение "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами с целью долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России".

По словам источника, еще не окончательно согласованы два других технических соглашения, которые будут определять порядок функционирования совместного фонда.

17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

Подробности читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.