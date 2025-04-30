Axios узнало подробности короткого разговора Зеленского и Трампа в Ватикане

Американское издание Axios узнало от источников подробности разговора, который состоялся между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, где они были на похоронах Папы Римского Франциска.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая публикация Axios со ссылкой на источники вышла 30 апреля.

Деталями поделились два анонимных собеседника, знакомых с содержанием встречи Зеленского и Трампа.

Перед тем как мировые лидеры отправились в Ватикан на похороны Франциска, украинская сторона якобы получила сигналы, что Трамп готов к встрече.

Советники Зеленского якобы очень волновались и колебались, рисковать ли украинскому президенту еще одним разговором тет-а-тет с Трампом после того, что произошло в Овальном кабинете 28 февраля.

Заранее никаких договоренностей не было, идея заключалась в том, что Трамп и Зеленский попытаются встретиться после похорон понтифика. Однако в итоге они "наткнулись друг на друга" после прибытия и нашли место для разговора один на один в Соборе Св. Петра.

По словам источников, Владимир Зеленский сказал Трампу, что Путин "не сдвинется с места", если американский президент не начнет больше давить на него. Трамп якобы ответил на это, что, возможно, ему придется изменить подход к правителю России – что созвучно с постом, который он опубликовал после разговора.

Также Владимир Зеленский призвал вернуться к первоначальному предложению США о безусловном перемирии как "отправной точке" для мирных переговоров – на что Украина согласилась, а Россия нет.

По словам одного из собеседников, Трамп, похоже, согласился с этим мнением.

Украинский президент повторил, что Украина не признает Крым российской территорией, на что Трамп ответил, что он не просит об этом.

Зеленский отметил, что "не боится уступок" для того, чтобы договориться о завершении войны, но нуждается в убедительных гарантиях безопасности.

Также говорят, что Трамп во время разговора давил на Зеленского относительно скорейшего подписания так называемого соглашения о недрах.

В Белом доме заявили Axios, что не будут комментировать частные разговоры Трампа с мировыми лидерами. У Зеленского также воздержались от комментариев.

Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Трампом имеет потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.

В тот же день Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

Впоследствии Трамп еще раз назвал разговор "прекрасным" и поделился своими впечатлениями.