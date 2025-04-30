Американская Lockheed Martin и немецкая Rheinmetall хотят производить ракеты в ЕС

Американская компания по аэрокосмическим и оборонным технологиям Lockheed Martin и немецкий концерн и ведущий поставщик оборонных систем Rheinmetall подписали меморандум о взаимопонимании, по которому они планируют производить ракеты и боеприпасы в Европе.

Об этом сообщил немецкий концерн, передает "Европейская правда".

Компании намерены расширить сферу своего сотрудничества для создания европейского центра компетенции по производству и распределению ракет и ракетных систем, с целью укрепления безопасности и независимости Европы.

Возглавляемый Rheinmetall центр компетенций будет работать преимущественно в Германии и других европейских странах.

Отмечается, что благодаря этому проекту оборонные компании объединят усилия для совместной работы на растущем военном рынке в интересах своих клиентов: Rheinmetall, имеющий доступ к рынкам многих стран как ведущий поставщик систем в Европе, и Lockheed Martin как ведущий международный производитель ракет и ракетных систем.

"Это шаг к помощи нашим европейским клиентам в выполнении их обязательств перед НАТО. Объединяя огромный опыт компании Rheinmetall с передовыми технологиями ракет Lockheed Martin, мы создаем прочную основу для удовлетворения изменяющихся требований к безопасности", – заявил Рей Писеллі, вице-президент по международным вопросам Lockheed Martin.

Компании уже начали определять дальнейшие шаги для создания этого центра компетенции, реализация проекта будет зависеть от одобрения правительствами США и Германии.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в войне в Украине.

В декабре 2024 года Rheinmetall и две литовские государственные компании: предприятие энергетической группы Epso-G Epso-G Invest и оружейный завод в Гирайте, – подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет реализовывать проект завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в Байсогале, предварительная стоимость которого составляет 260 млн евро.

В феврале стало известно, что Rheinmetall планирует перепрофилировать два своих завода, которые сейчас являются гражданскими предприятиями и производят автомобильные детали.