Rheinmetall хочет перепрофилировать два гражданских завода в оружейные

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует перепрофилировать два своих завода, которые сейчас являются гражданскими предприятиями и производят автомобильные детали.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Rheinmetall думают над тем, чтобы перепрофилировать два своих гражданских предприятия в Берлине и Нойсе (под Дюссельдорфом) на заводы по производству боеприпасов.

Сейчас заводы принадлежат подразделению Power Systems, занимающемуся продукцией для автопрома и энергетики, и испытывают на себе негативные последствия кризиса в автомобильной промышленности.

Продажи в этой части бизнеса за три квартала 2024 года несколько сократились, тогда как продажи продукции "военной" ветки за этот же период выросли на 64,3%.

На запрос журналистов в компании подтвердили, что действительно рассматривают перепрофилирование предприятий, однако решение еще не принято.

"Что касается военной продукции, Rheinmetall сейчас использует все доступные варианты, чтобы увеличить производство, в том числе боеприпасов... Однако финальных решений по поводу этой затеи еще не принимали", – отметили в ответе.

Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что на фоне событий последних лет компания переживает невиданный рост, и рассчитывает на продолжение такой тенденции из-за курса администрации Трампа.

"Думаю, это означает для нашей компании необходимость расти еще быстрее, чем мы изначально планировали", – отметил он.

Напомним, после переговоров Вашингтона и Москвы в Саудовской Аравии Паппергер заявил, что Европа оказалась "за детским столом " в переговорах о будущем Украины из-за десятилетий недостаточного инвестирования в оборону.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем 155-мм артиллерийских снарядов, которые играют ключевую роль на поле боя в Украине. В январе в НАТО официально подтвердили, что Россия намеревалась убить Паппергера.