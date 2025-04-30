Ультраправых в Испании оштрафовали на 862 тысячи евро за финансовые нарушения

Счетная палата Испании выписала ультраправой партии Vox более 862 тысяч евро за нарушения, выявленные в источниках ее финансирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC.

Решение испанского регулятора в отношении Vox основано на результатах аудитов финансовой отчетности партий за 2018 и 2019 годы.

Счетная палата установила, что более 311 тысяч евро поступили на счета Vox наличными через банкоматы, и источники этих пожертвований партией так и не были уточнены.

Также у ведомства были претензии к бухгалтерскому учету ультраправых, из-за чего возникло несоответствие между взносами членов партии и пожертвованиями на десятки тысяч евро.

Это уже второй случай, когда Счетная палата штрафует Vox: в июле 2024 года с партии взыскали 233 тысячи евро за две кампании по сбору средств, которые нарушали избирательное законодательство.

В партии уже заявили, что обжалуют новый штраф, добавив, что не видят "правовых оснований для наложения санкции".

Основанная в 2013 году бывшими членами консервативной Народной партии Испании, Vox является антимусульманской, националистической, антифеминистской, евроскептической и экономически либеральной партией.

С 2019 года Vox является третьей по величине партией в парламенте Испании, но никогда не была у власти на федеральном уровне.