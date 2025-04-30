Ультраправих в Іспанії оштрафували на 862 тисячі євро за фінансові порушення

Рахункова палата Іспанії виписала ультраправій партії Vox на понад 862 тисячі євро за порушення, виявлені у джерелах її фінансування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC.

Рішення іспанського регулятора щодо Vox ґрунтується на результатах аудитів фінансової звітності партій за 2018 і 2019 роки.

Рахункова палата встановила, що понад 311 тисяч євро надійшли на рахунки Vox готівкою через банкомати, і джерела цих пожертв партією так і не були уточнені.

Також у відомства були претензії до бухгалтерського обліку ультраправих, через що виникла невідповідність між внесками членів партії та пожертвами на десятки тисяч євро.

Це вже другий випадок, коли Рахункова палата штрафує Vox: у липні 2024 року з партії стягнули 233 тисячі євро за дві кампанії зі збору коштів, які порушували виборче законодавство.

У партії вже заявили, що оскаржать новий штраф, додавши, що не бачать "правових підстав для накладення санкції".

Заснована в 2013 році колишніми членами консервативної Народної партії Іспанії, Vox є антимусульманською, націоналістичною, антифеміністською, євроскептичною та економічно ліберальною партією.

З 2019 року Vox є третьою за величиною партією в парламенті Іспанії, але ніколи не була при владі на федеральному рівні.