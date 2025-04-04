Трамп анонсировал приезд премьера Израиля в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может посетить Вашингтон на следующей неделе.

Заявление американского президента приводит NBC News, сообщает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что разговаривал с Нетаньяху, и что тот может посетить Соединенные Штаты уже на следующей неделе.

"Я говорил с ним сегодня", – сказал Трамп, добавив, что Нетаньяху может посетить Вашингтон "в недалеком будущем, возможно, на следующей неделе".

"Мы поговорим об Израиле и о том, что происходит. Это еще одна вещь, которую мы хотели бы решить", – отметил он.

Как известно, на встрече с Нетаньяху в феврале Трамп озвучил идею массового переселения палестинцев из Газы. Он также допустил взятие под контроль сектора с помощью американских войск.

В то же время арабские страны выразили решительную оппозицию и предложили альтернативный план реконструкции, который оставил бы палестинцев на месте.

Правозащитные группы заявили, что принуждение или давление на палестинцев к выезду может быть потенциальным военным преступлением.

Однако Белый дом заявляет, что Трамп "остается при своем видении".