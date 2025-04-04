Франция требует от России согласиться на перемирие или, самое реальное, отвергнуть его
"Коалиция решительных", поддерживающая Украину, готовит варианты мониторинга перемирия, но сейчас требует от Москвы ответа на предложение, даже если он негативный.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Лэмми, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".
Министр Барро подтвердил, что в пятницу в Украину прибывает военное руководство нескольких стран, участниц "коалиции решительных". Их цель – обсудить с украинцами варианты гарантии безопасности.
"Сильная украинская армия должна быть первым уровнем обеспечения мира. Именно поэтому наше военное командование сегодня будет в Киеве", – заявил он. Также Франция и Великобритания находятся в контакте с США, "предлагая сценарии мониторинга перемирия", добавил он.
Глава МИД Франции считает, что Украина "сделала важную уступку", когда согласилась на предложение США о безусловном перемирии. А Россия действует вопреки этой договоренности, "продолжая удары по энергетической инфраструктуре и военные преступления", и не дает окончательный ответ о готовности к перемирию.
"Сейчас Россия должна дать ответ на предложение США. Будет ли это ответ "да" или "нет", но должен быть быстрый ответ", – подчеркнул он.
Жан-Ноэль Барро также выразил уверенность в том, что на самом деле Россия не согласится на перемирие.
"Украинцы хотят мира, а у Путина – другое мнение. Он доказывает это ударами по энергетической инфраструктуре, а также тем, что на прошлой неделе он объявил новый призыв 160 тысяч солдат, самый большой призыв за последние 14 лет. Поэтому Владимир Путин точно не демонстрирует желание к перемирию и переговоров", – заявил министр.
Как рассказывала "ЕвроПравда", ранее в НАТО рассказали, как оценивают расклад сил на поле боя и имеет ли Россия шанс на прорыв.
Также в НАТО считают, что Россия накапливает ракеты для нового удара по Украине.
Зато посланник Путина в США безосновательно обвинил Украину в нарушении перемирия.