Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что считает своим "личным долгом" необходимость поехать в Москву 9 мая 2025 года, и утверждает, что на родине его решение понимают.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

Фицо вспомнил, что в августе 2024-го посетил Нормандию по случаю 80-й годовщины открытия Западного фронта против нацистской Германии.

"Могу ли я сказать, что не могу пойти и почтить американских и французских солдат, потому что американцы убили миллион мирных жителей в Ираке?" – риторически спросил он.

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"Как кто-то может сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, поскольку Словакия была освобождена Красной Армией", – добавил словацкий премьер.

По словам Фицо, в Словакии "это понимают", поэтому он считает визит в Москву "своим личным долгом".

"Без Советского Союза фашизм никогда не был бы побежден, а Вторая мировая война никогда не была бы выиграна. И теперь мне приходится объяснять, почему я хочу поехать в Москву в мае", – заявил политик.

Недавно премьер-министр Словакии в интервью рассказал, что "был бы очень рад" приехать в Москву на 9 мая.

Перед тем Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.