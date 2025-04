Главы МИД Чехии и Литвы отреагировали на гнусный удар РФ по Кривому Рогу

Министры иностранных дел Чехии и Литвы Ян Липавский и Кястутис Будрис осудили российский удар баллистической ракетой по центру Кривого Рога, в результате которого погибли минимум 14 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам главы дипломатии Чехии, ракетный удар по детской площадке – "это не война, это варварство".

"Наши мысли с семьями погибших и с теми, кто защищает свою страну от российского террора. Чехия стоит с вами", – заверил Липавский на Х.

Firing a missile at a children's playground – this is not war, this is barbarism. Our thoughts are with the families of the victims and with those defending their country against Russian terror.



Czechia stands with you.