Министр торговли США Говард Лутник заявил, что необитаемые острова Герд и Макдональд вблизи Антарктиды, где живут только пингвины, попали под пошлины США, потому что так Вашингтон хочет закрыть лазейки, которые могли использовать другие страны для обхода торговых ограничений.

Об этом он сказал в эфире CBS News, пишет "Европейская правда".

Лутник пояснил, что идея введения пошлин заключается в том, что нет ни одной страны, которая "осталась без внимания". По его словам, Вашингтон хочет положить конец "бессмысленным лазейкам", которые могут использовать третьи страны для обхода пошлин, введенных ранее.

"В любой стране, как у нас, были пошлины, президент ввел пошлины для Китая в 2018 году, а потом то, что Китай начал делать, – это они начали идти через другие страны в Америку. Они просто строили через другие страны, через Америку. Итак, президент это знает, ему это надоело, и он собирается это исправить", – сказал американский министр.

Как известно, под объявленные президентом США тарифы попала группа необитаемых вулканических островов вблизи Антарктиды, покрытых ледниками, которые являются домом для пингвинов.

Эти острова являются одними из самых отдаленных мест на Земле, куда можно попасть на лодке из австралийского Перта, а путешествие к ним займет две недели. Они абсолютно необитаемы, и считается, что последний раз люди посещали их почти 10 лет назад.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что США не ввели новые пошлины в отношении России переговорами с Москвой о прекращении войны в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.