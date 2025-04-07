У США пояснюють відсутність мит проти РФ перемовинами щодо війни в Україні

Директор національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт пояснив те, що США не ввели нові мита щодо Росії, перемовинами з Москвою щодо припинення війни в Україні.

Про це він сказав в ефірі ABC News, пише "Європейська правда".

На запитання журналіста, чому американський президент Дональд Трамп не вніс Росію до списку країн, проти яких будуть введені тарифи, Гассетт пояснив це переговорами щодо російсько-української війни.

"Очевидно, що переговори з Росією та Україною тривають, і я думаю, що президент ухвалив рішення не об'єднувати ці два питання. Це не означає, що з Росією будуть поводитися зовсім інакше, ніж з будь-якою іншою країною, але Росія – одна з небагатьох країн, яка не підпадає під дію нових тарифів, чи не так? Вони ведуть переговори, Джордже (ім’я журналіста. – Ред.), чи не так?", – відповів він.

Він вважає недоречним "виносити на стіл цілу купу нових питань посеред переговорів, які впливають на життя багатьох американців, українців і росіян".

"Не варто вносити щось нове в ці переговори прямо посеред них. Просто не варто", – заявив Гассетт.

На уточнююче питання журналіста, чи визнає він, що росія не сплачує жодних нових мит, на відміну від союзників Америки, представник Білого дому заявив, що Росія "перебуває в розпалі переговорів щодо миру, який справді впливає на тисячі й тисячі життів людей, і це те, на чому зараз зосереджений президент Трамп".

Варто звернути увагу, що у список Трампових мит потрапила Україна, для неї встановлено 10-відсоткову митну ставку на експорт товарів до США.

Як повідомлялося, 2 квітня Трамп розпочав торгову війну зі світом. Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

В українському уряді прокоментували нові мита щодо України, заявивши, що – це "складно, але не критично".

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