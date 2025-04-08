Министр обороны Польши прокомментировал вывод американских войск из аэропорта Жешува

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что вывод американских военных из стратегического аэропорта Жешува не является сигналом о том, что США планируют совсем уйти из Польши.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш поспешил успокоить общественность, что решение США уйти из Жешува не означает радикальных изменений.

"Американские военные остаются в Польше. Согласно решению, принятому на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясёнке (название меньшего городка под Жешувом, где фактически находится аэропорт – Ред.) меняется. Задачи, которые выполняли американские военные в Ясёнке, берут на себя другие союзники... Ответственность за функционирование Ясёнки берет на себя НАТО, и мы говорили об этом с июля 2024 года", – отметил министр.

Он детализировал, что это военные из Норвегии, Германии, Великобритании, и, в меньшем количестве, другие союзники.

"Американские военные остаются в Польше, но в других местах", – добавил Косиняк-Камыш.

Напомним, Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

По данным СМИ, США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.

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