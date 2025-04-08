США выводят своих военных из ключевого хаба помощи Украине в Польше

Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из польского аэропорта Ясёнка – ключевого хаба помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении командования, сообщает "Европейская правда".

Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF) объявило о том, что передислокация американского военного персонала и техники из аэропорта Ясёнка вблизи Жешува в другие места в Польше является давно запланированной.

Как подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте командования в понедельник, эта передислокация является "частью более широкой стратегии оптимизации военных операций США, улучшения поддержки союзников и партнеров с одновременным повышением эффективности".

В нем отмечается, что это решение "отражает месяцы оценок и планирований", проводившихся в координации с польской стороной и другими союзниками по НАТО.

"Этот объект не является постоянной польской военной базой, но уже три года используется силами США, НАТО и партнеров", – говорится в коммюнике.

Ясёнка под руководством Польши и стран НАТО и в дальнейшем будет использоваться для оказания военной помощи Украине, заявили в командовании.

В ответ на коммюнике президент Анджей Дуда заверил, что перемещение американской военной техники из Ясёнки не означает вывод войск.

Американские военные прибыли на аэродром под Жешувом с началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. С тех пор Ясёнка стал ключевым логистическим узлом для технической поддержки, которую западные страны предоставляют Украине. Как особо важная локация, она была прикрыта, среди прочего, противовоздушной обороной американских систем Patriot.

Изначально поддержка Украины в рамках так называемого формата "Рамштайн" контролировалась США. По результатам саммита НАТО в Вашингтоне ответственность была передана НАТО, а значит, и другим государствам-членам Альянса. Чтобы разгрузить американцев, в последние месяцы там были развернуты зенитные системы из Германии и Норвегии.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что говорить о выходе США из формата "Рамштайн" нет оснований.

Генсека спросили относительно сообщений в СМИ о том, что главы Пентагона впервые не будет на заседании Контактной группы по обороне Украины, и является ли это сигналом о том, что США выходят из этой инициативы.

Ближайшее заседание формата "Рамштайн" состоится 11 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, на нем впервые будут сопредседательствовать Великобритания и Германия.

По данным СМИ, США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.