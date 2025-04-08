СМИ: США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы

В Министерстве обороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из Европы.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на информацию шести американских и европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Как отмечается, подразделения, о которых идет речь, являются частью 20 тысяч военнослужащих, которых администрация бывшего американского президента Джо Байдена развернула в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной, после полномасштабного российского вторжения.

Точные цифры все еще обсуждают, но предложение может предусматривать вывод до половины сил, присланных Байденом.

По словам европейских чиновников, если Пентагон примет это предложение, это усилит опасения, что Соединенные Штаты отказываются от своих давних союзников в Европе, которые рассматривают Россию как растущую угрозу.

Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс заявил, что россияне "оценят сокращение Вооруженных сил США как ослабление сдерживания, и это увеличит их готовность вмешиваться в Европе различными способами по всему спектру".

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Хегсет сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

Главный американский генерал в Европе Кристофер Каволи заявил, что обсуждение в Пентагоне реструктуризации части американских Вооруженных сил, включая потенциальный отказ от роли США как руководителя сил НАТО в Европе и объединенного командования, могут создать проблемы.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что европейские союзники США в НАТО должны получить от Вашингтона "четкую дорожную карту" относительно потенциального вывода американских войск с континента.

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