Испания срочно увеличит расходы на оборону на 2 млрд евро

Испания в 2025 году потратит на оборону дополнительные 2,08 миллиарда евро путем перераспределения средств на закупочные контракты Министерства обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как пояснила пресс-секретарь испанского правительства Пилар Алегрия, перераспределенные средства будут в основном использованы на "модернизацию, содержание и улучшение персонала, инфраструктуры и оборудования" в рамках действующих контрактов.

"Правительство стремится достичь (показателя в 2% ВВП оборонных расходов. – Ред.) как можно скорее", – заверила она на брифинге после заседания правительства Испании.

Среди 32 членов НАТО Испания имеет самый низкий показатель оборонных расходов в процентах к ВВП – всего 1,3%. Достижение минимальных 2% ВВП потребует от Испании дополнительных расходов в около 10 миллиардов евро в год.

Недавно Мадрид обязался достичь 2% ВВП "задолго" до целевого 2029 года.

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