В Испании обещают достичь 2% оборонных расходов "задолго до" 2029 года

Испания увеличит свои оборонные расходы до 2% ВВП "задолго до" первоначальной целевой даты 2029 года, но она не устанавливает никаких конкретных новых сроков.

Об этом во вторник, 1 апреля, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отметило агентство, Испания имеет самую низкую долю оборонных расходов в экономике, всего 1,3%, среди стран-членов НАТО. Повышение этого показателя до 2% потребует примерно дополнительных 10 млрд евро в год.

В правительстве испании рассказали, что на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи в Варшаве заявил, что Испания надеется достичь целевого показателя блока в 2% к лету, что заставило испанское правительство поговорить с Рютте и объяснить, что страна сделает все возможное, чтобы приблизиться к этому показателю к тому времени.

"Это не столько проблема дедлайнов, но я верю, что заранее, до 2029 года, мы выполним наши обязательства... мы работаем над этим серьезно и тщательно", – заверила Роблес в кулуарах мероприятия в Лиссабоне.

Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил свое обязательство увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП в соответствии с условиями, согласованными с НАТО, и обратился за поддержкой к своим парламентским партнерам, пообещав им, что эта политика будет осуществляться без социальных сокращений.

Недавно СМИ писали, что НАТО планирует обратиться к европейским союзникам и Канаде с призывом увеличить свои запасы вооружений и военного оборудования примерно на 30% в ближайшие несколько лет.

26 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна предварительно планирует увеличить свои оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2030 году, что является большим и более быстрым ростом, чем планировалось ранее.

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