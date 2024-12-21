Премьер Венгрии против расходов на оборону более 2% ВВП, чего требует Трамп

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против увеличения расходов на оборону более 2% ВВП, поскольку это больно ударит по венгерской экономике.

Об этом Орбан сказал на пресс-конференции в субботу, 21 декабря, сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер сказал, что власти обеспокоены возможностью увеличения расходов на оборону в размере более 2% ВВП, потому что это станет болезненным ударом по экономике.

По его словам, Будапешт предпочел бы видеть "международные условия, которые бы позволили снизить (расходы на оборону. – Ред.), но мир движется в другом направлении".

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Орбан в то же время признал, что не обсуждал вопрос военных расходов с избранным президентом США Дональдом Трампом – который, как известно, требует от европейских членов НАТО больше вкладывать в оборону.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о более высоких, чем 2% ВВП, расходах на оборону независимо от "фактора Трампа", поскольку текущего уровня расходов в будущем будет недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Избранный президент США Дональд Трамп недавно повторил свою привычную угрозу вывести страну из НАТО, если союзники будут вкладывать недостаточно средств в оборону.